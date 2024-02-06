عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة فى حديثه لـ«الوفد»: إيرادات السياحة الفعلية أعلى من حصيلة البنك المركزى

حركة السياحة العربية جيدة والسعودية تحتل المركز الأول بزيادة ٢٠٪ بالمقارنة بالعام الماضى

منتج القاهرة الثقافى الجديد يسهم فى زيادة عدد الليالى السياحية

شرم الشيخ الأكثر تأثرًا بسبب أحداث غزة

إشغالات شهرى يناير وفبراير منخفضة وهو أمر طبيعى وتعود للزيادة منتصف مارس المقبل

ارتفاع سعر الدولار يضر السياحة

إيرادات السياحة لا دخل لها بتصنيف الجنسيات فكله يدخل عبر المنظومة المصرفية

هيئة تنشيط السياحة تشارك فى ٢٣ معرضًا سياحيًا دوليًا

قال عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الإيراد الحقيقى للسياحة أعلى من حصيلة البنك المركزى، لأن هناك مصروفات ينفقها السائح خارج الفندق أى خارج مقر إقامته من شراء هدايا تذكارية وغيره وهى لا تدخل ضمن حصيلة البنك المركزى.

مؤكدًا أن حصيلة إيرادات السياحة يتم الإعلان عنها كل ربع سنة من خلال تقرير البنك المركزى، وهناك زيادة فى الإيرادات هذا العام، ويؤكد ذلك زيادة أسعار الغرف الفندقية.

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة فى حوارة لـ«دنيا السياحة»: أى دولار يدخل سواء من شركة أو فندق أو زيارة متاحف أو معابد يتم تحت إشراف وزارة السياحة التى تقوم بتوريد الحصيلة الدولارية.

وأى إيرادات تدخل لخزينة الدولة من السياحة لا دخل لها بتصنيف جنسيته سواء كان روسيًا أو سودانيًا أو سوريًا أو ليبى، المهم أنها تدخل فى إيرادات الدولة عبر المنظومة المصرفية.

وتابع.. وللأسف هناك نظرة غريبة أن السودانى أو السورى والليبى لا يتم حسابهم ضمن الإيرادات، وهذا غير صحيح، لأن منهم من هو حالته المادية جيدة جدًا وينفقون مبالغ كبيرة، لذلك لا يجب تصنيف الجنسيات أى دخل منه فهو المنفذ سائح لأننا لا نعمل فى بلادهم إعلانات.

السياحة هى أكبر وأسرع مصدر للحصيلة الدولارية، ولكنها الأكثر حساسية لأى أحداث أيًا كان نوعها.

وصرح رئيس تنشيط السياحة، بأن المنتج السياحى الجديد الذى نقدمه للعالم وهو القاهرة الكبرى الثقافى، مهم جدًا لأنه يجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، موضحًا أن هذا المنتج سيقدم فرصة لزيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرىة بها من خلال عدد من المسارات لتكون بذلك مدينة القاهرة Short City Break، لافتًا إلى أن ذلك سيسهم أيضاً فى زيادة أعداد الليالى السياحية بها، حيث إن السائح يأتى حاليًا إلى القاهرة لقضاء فى المتوسط ما بين 3 إلى 4 أيام، ولكن من خلال هذا المنتج ستمتد مدة زيارته لها إلى 12 يومًا، ويباع جزء منه مع السياحة الثقافية الأقصر وأسوان، وجزء مع السياحة الشاطئية شرم الشيخ والبحر الأحمر، يضاف للمنتجات السياحية الموجودة، وهناك خطة للترويج له بشكل مستقل، خاصة أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح المتحف الكبير والذى يحظى باهتمام عالمى ومعه تطوير منطقة القلعة بشكل جديد ومختلف فى تجربة سياحية مختلفة ومنطقة الفسطاط ومجرى العيون، وبذلك يمكننا عمل برنامج سياحى للقاهرة مدته أربعة أيام، وبدأنا نروج له مع شركات السياحة الأوربية ليكون ضمن برنامج الأجازة، موضحًا أنه إذا كان لدى اجازته يوم زيادة يأتى للقاهرة ٣ أيام، ويسافر بعد ذلك، وهى محاولة لتطويل مدة الزيارة.

وأضاف.. ومحاولة أيضاً لاستغلال الإمكانيات الموجودة فى القاهرة مثل القاهرة الفاطمية، والمتاحف، والهرم والمراكب النيلية، ومنطقة وسط البلد، فهى تجربة ثقافية لمن يفضل اكتشاف المدن ومناطق التجمع والشيخ زايد والمولات الموجودة بها، ويمكنه شراء المنتجات المصرية سواء كانت منتجات تقليدية أو البرندات العالمية أو المجوهرات ذات الكوالتى العالى مثل ما تقدمه عزة فهمى، نبدأ نسلط الضوء على العروض الفنية فى الأوبرا والمعارض الفنية، وماراثون الأهرامات وأسبوع الأكل المصرى، كلها فعاليات صغيرة يستمتع بها السائح وهى الثقافة المحلية للبلد، منتج جديد هو زيارة لمدينة citsprik. وتابع.. هذا المنتج الجديد يحتاج مجهود كبير مع شركات السياحة المصرية لعمل برامج مع الشركات الدولية والميديا، ليتعرفوا على البرامج، ونأمل أن نضيف منتج جديد كل عام مع استمرار السياحة الشاطئية والثقافية.

‏وحول استفادة السياحة من الارتفاع سعر الدولار قال: الارتفاع المتزايد فى سعر الدولار لن يخدم السياحة، لأن المكونات الأساسية للسائح هى تذكرة الطيران والفندق وكلها بالدولار، فلا يفرق ارتفاعة أو انخفاضه، وسعر الدولار لا يشعر به السائح إلا حالة تعامله بالجنيه المصرى فى عمليات الشراء خارج الفندق فقط فارتفاع سعر الدولار لم يؤثر ولم تستفيد منه السياحة.

عمرو القاضي

وأكد رئيس تنشيط السياحة، على التعاون الجيد بين الوزارات والجهات المتعاونة مع السياحة، ولكن كل جهة لها متطلبات خاصة بها، وعلى سبيل المثال المطارات عندها تحديات والمحليات وغيره، وكل جهة ترحب بالتعاون مع السياحة، ويؤكد ذلك التسهيلات التى قدمتها وزارة الخارجية فى التأشيرات، حيث تمت إضافة جنسيات جديدة ونتيجة، لذلك زادت الحركة الوافدة، وعلى سبيل المثال الأتراك لم يكن من السهل دخولهم لمصر كان الدخول له قواعد وقيود، ولكن منذ عام وبالتعاون مع وزارتى الخارجية والداخلية وغيرها تم منح تسهيلات للسياحة التركية، وساعد ذلك على زيادة الحركة منها بنسبة ٢٣٠٪، بفضل التسهيلات التى قدمتها أجهزة الدولة، وكذلك دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب.

وأعلن «القاضى» أنه تم إطلاق الحملة الدولية لهذا العام وهى نفس الحملة السابقة «تفوق توقعاتك» لاستهداف الأسواق الدولية لموسم الربيع، ويتم التركيز فيها على الإعلانات فى جميع الأسواق، وكل سوق له الرسالة الخاصة به، فالألمانى يختلف عن الصينى عن الروسى طبقًا لمتطلبات كل سوق.

وكشف «القاضى» عن إشغالات شهر يناير الماضى والتى جاءت منخفضة، مؤكدًا أن هذا أمر طبيعى بعد أعياد رأس السنة والكريسماس، وكذلك شهر فبراير وكلها أمور طبيعية، وتعود للزيادة مع منتصف شهر مارس وأبريل فى اجازات عيد القيامة وتستمر حتى آخر شهر أبريل على مصر كلها، ويشهد وموسم صيف ٢٠٢٤ طبقًا للاعوام السابقة زيادة أعلى فى الحركة الوافدة.

وعن الأحداث الدائرة فى غزة، أكد رئيس تنشيط السياحة أن تأثيرها الأكبر على شرم الشيخ والغردقة إلى حد ما، أما الأقصر وأسوان والقاهرة فالحركة تسير بشكل طبيعى، ولكن هناك تراجع من السوق الأمريكى بسبب الأحداث، أما طابا ونويبع ودهب فلا يوجد بها سياح، وهذا أمر طبيعى لاعتمادهم على السائح الإسرائيلى، مشيرًا إلى أن هناك زيادة فى حركة السياحة العربية والأكبر من السوق السعودى الذى يحتل المركز الأول بزيادة ٢٠٪ بالمقارنة بالعام الماضى، ولكن بشكل عام السياحة العربية جيدة ونسبة الزيادة من ٢٠ إلى ٢٢٪ وهى نسبة جيدة ولدينا فرصة لزيادتها.

وكشف «القاضى» عن مشاركة هيئة تنشيط السياحة هذا العام فى عدد كبير من المعارض الدولية والتى يصل عددها ٢٣ معرض، وتستمر المعارض حتى ٣٠ يونيه القادم، منها معارض كبيرة وصغيرة فنشارك فى ٣ معارض صغيرة فى فرنسا وألمانيا، أما المعارض الكبيرة فشاركت الهيئة الأسبوع الماضى فى معرض الڤيتور بأسبانيا ومعرض فى جدة بالسعودية، وخلال شهر فبراير الجارى تشارك الهيئة فى ٧ معارض وهى بلچيكا وسويسرا وهولندا وإيطاليا وتركيا والهند والمجر.

وفى شهر مارس ألمانيا والنمسا والتشيك وروسيا، والبرازيل وكندا فى شهر أبريل، ورسالة مصر فى جميع المعارض التنوع فى التجارب السياحية داخل مصر والمنتجعات السياحية، وتقديم تسهيلات فى الحصول على التأشيرات، وفرص تعاون مع منظمى الرحلات وشركات الطيران والمدونين والاعلام والحديث عن منتج القاهرة السياحية ونؤكد التسهيلات التى تقدمها الدولة عند الدخول لمنطقة جنوب سيناء.