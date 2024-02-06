ندوة دينية لشباب الشرقية حول «الدروس المستفادة من مشاهد الإسراء والمعراج»

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، نظمت المديرية ظهر اليوم الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان «الدروس المستفادة من مشاهد الإسراء والمعراج».

ولفت إلى أن أعمال الندوة، تم عرضها اليوم الثلاثاء عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن يقوم الشيخ كيلاني عبد الرحمن الكناني عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، حاضر في الندوة، والذي أوضح فيها ثبات وقوع الاسراء والمعراج في القُرآن، والسُنّة، وشهادة الصحابة الكرام بذلك، وهي من إكرام الله لنبيّه.

وبين فيها المحاضر، الدروس المستفادة من مشاهد الاسراء والمعراج كالثِّقة بنصر الله، وحسن التسليم والتوكُّل عليه، والأخذ بالأسباب وكذلك ترقُّب الفَرَج في كل شِدَّة، والثقة بالأمل والمستقبل.

وذكر أن المِحَن تتبعها المِنَح من خلال السعي بجدٍ واجتهادٍ لتحصيل ثِمَار الكَدِّ والصَّبْر عليه، فكُلُّ مِحْنة وشِدَّة يَلْحَقها مِنْحةٌ وعطاءٌ وتكريمٌ من الله تعالى.

وقد أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.