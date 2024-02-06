أيمن ممدوح عباس: الزمالك مثل "الألماس" وأوجه التحية لمجلس "لبيب"

أكد أيمن ممدوح عباس: " أن نادي الزمالك علامة تجارية كبيرة جدا في منطقة الشرق الأوسط ولديه شعبية كبيرة في العالم وليس في مصر فقط ".

وقال عباس في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد :" لابد من تحية مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عما قاموا به من مجهود كبير خلال الفترة السابقة لصالح القلعة البيضاء ".

وأضاف:" مجلس الإدارة يهدف لإظهار الزمالك بشكل عالمي ويعمل بطريقة إحترافية عل "قلب رجل واحد ".

وأكمل: " الزمالك مثل ألماس محتاج إزالة الغبار عليه لكي يظهر بالشكل الجميل، والزمالك سوف يعمل بشكل مؤسسي أفضل خلال الفترة المقبلة ".

وفي سياق مٌتصل، حرص الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك في ختام المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة، على توجيه الشكر لمحمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم على حضوره للمؤتمر ودعم زملائه، مشددا على أن اللاعبين القدامى هم الأساس.

وفي نفس الوقت وجه هشام نصر نائب رئيس النادي الشكر لأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد على تواجده في المؤتمر موضحا أنه من أساطير كرة اليد المصرية، بالإضافة إلى توجيه الشكر لأحمد يوسف قائد فريق الكرة الطائرة وعمر هشام قائد فريق كرة السلة