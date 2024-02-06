الجمعة.. افتتاح الدورة الـ13  لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تشهد محافظة الأقصر، الجمعة المقبل، افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وذلك بمعبد الأقصر بحضور السيدة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ووفود من 34 دولة أفريقية وعدد من الدول الأوروبية

ومن المقرر أن فعاليات الحفل تبدأ من نهر النيل، فتتحرك الذهبيات الفرعونية وعلى متنها فرق الفنون الشعبية، بالوفود التي ترتدي ملابسها التقليدية إلى المعبد.

وكانت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أعلنت في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة وتعاون بين المهرجان وتمثله المخرجة عزة الحسيني، مدير المهرجان، والسفيرة ليلى بهاء الدين المدير التنفيذي لمؤسسة كيميت للسلام والمعرفة برئاسة السيد ممدوح عباس، بهدف دعم العلاقات بين الدول الإفريقية الشقيقة كأساس للتنمية في القارة الأم، وذلك أحد أهم أهداف مؤسسة كيميت.

