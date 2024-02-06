إنعام الجريتلي ترفض الأعمال السينمائية لهذا السبب

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنانة إنعام الجريتلي، حيث ولدت في 6 فبراير عام 1944م، والتي استطاعت احتلال أدوار الأم لتدخل به قلوب المشاهد، وخلال السطور التالية نقدم لك سر ابتعادها عن السينما بعد وفاة شقيقتها الفنانة أحلام الجريتلي.

إنعام الجريتلي

سبب ابتعاد إنعام الجريتلي عن السينما

ابتعدت الفنانة إنعام الجريتلي عن الأعمال السينمائية لفترة طويلة دامت 9 سنوات، فكان آخر أعمالها فيلم زجزاج، الذي عُرض عام 2014، وسبب ذلك هو عدم وجود عمل يليق بتاريخها الفني.

الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي

تأثر إنعام الجريتلي بوفاة شقيقتها أحلام

وأثر فراق شقيقتها عليها كثيرًا مما جعلها تدخل في حالة إكتئاب ورفضها جميع الأدوار بعد وفاتها، وقالت في إحدى التصريحات السابقة: " مفتقدة أختى جدًا لكنها موجودة في قلوبنا كلنا، ولم أعتزل الفن لكنى كنت مصدومة بعد رحيلها في لوكيشن تصوير مسلسل نسل الأغراب، وكلمتني قبل وفاتها بدقائق، وكنت مكتئبه جدا ورافضة كل الأدوار بعد وفاتها".

وأكدت إنعام الجريتلي أنها على استعداد لتقديم أي عمل سينمائي يتماشى مع تاريخها الكبير ولا يكون مجرد دور ثانوي غير مؤثر، فقالت: "الأدوار المتاحة للفنانين كبار السن إلى حد ما قليلة، لأن 60% مما يقدم عبارة عن مشاكل الشباب، بالتالي المؤلفين يكتبون عن الشباب، مشاكل الشباب كتيرة أوي فبالتالي المؤلفين بيتواصلوا مع الفنانين الشباب، لكن إحنا كبار السن بنكون زي الديكور بنكمل الصورة مش إحنا الأساس.. لكن لو مؤلف شاف حاجه بيعمل نوع فيه مقارنة بين الأجيال".

وتابعت إنعام: "الجيل الجديد بيرفض الحاجات بتاعت الجيل القديم".

أحدث أعمال الفنانة إنعام الجريتلي

وتشارك الفنانة إنعام الجريتلي في مسلسل "بين السطور"، والذي يعرض على الشاشات في الوقت الحالي، بطولة: صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، ناردين فرج، علي الطيب، وليد فواز، سلمى أبو ضيف، ليلى عز العرب، أيمن عزب، باسل الزارو، سلوى محمد علي.

وتدور أحداث المسلسل حول الإعلامية "هند سالم" التي تحاول التقدم أكثر في عملها عن طريق البحث عن استضافة شخص مشهور، إلا أنها بسبب ذلك تتورط في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها وعن وجود قصة حب قديمة مع هذا الشخص.

وشاركت إنعام الجريتلي في مسلسل نسل الأغراب الذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2021، وضم العمل مجموعة من الفنانين الكبار منهم: أحمد السقا، أمير كرارة، أحمد داش، مي عمر، إنعام الجريتلي، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلتي غفران وعساف الغريب بعد مشاجرة راح ضحيتها أكثر من نصف العائلتين، وبعد أن يخرج عساف من السجن محاولًا أن يعيد توازن القوى مرة أخرى بينه وبين عدوه اللدود غفران، خاصة أن الأخير أصبح هو مركز القوى في البلد، بل وتزوج من حبيبة وطليقة عساف وربى نجله.