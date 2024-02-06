أهل مصر .. دينا هويدي: نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الثقافة أحد أهم جسور التواصل بين فتيات المحافظات الحدودية

يُجسِّد رسالة نبيلة

بفكر متجدد، وعزيمة لا تلين، واستراتيجية راسخة أعلنت الدكتورة دينا هويدي، أمس، انطلاق فعاليات الملتقى الـ 15 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمحافظة الوادي الجديد.

أهل مصر



وقالت مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى: إننا في الادارة العامة لثقافة الفتاة والمرأة نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الثقافة هي احد اهم جسور التواصل والوسيلة الفعالة لبناء جسور متنوعة بين فتيات وسيدات المحافظات الحدودية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ملتقى أهل مصر للفتاة والمرأة في محطته الـ١٥.

الدكتورة دينا هويدي



وألقت مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى كلمة خلال الافتتاح قالت فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم.. يسعدني أن أرحب بكم في ملتقى اهل مصر لفئة الفتاة والمرأة في محطته الخامسة عشر، اعزائي، يعد هذا الملتقى حدثًا هامًا وبارزًا على اجندة الادارة العامة لثقافة المرأة ممثلة لنشاط الهيئة العامة لقصور الثقافة كأحد أهم الفاعليات والمشروعات الكبرى لوزارة الثقافة، حيث يمثل هذا الملتقى فرصة مميزة للتفاعل والانتماء ودمج الفتيات والسيدات من المحافظات الحدودية وتسليط الضوء على مواهبهن وقدراتهن المميزة والفريدة. وإننا في الادارة العامة لثقافة الفتاة والمرأة نؤمن ايمانًا راسخًا بأن الثقافة هي احد اهم جسور التواصل والوسيلة الفعالة لبناء جسور كبيرة وفعالة ومتنوعة من هذا التواصل بين الفتيات والسيدات من محافظات الحدودية، بالاضافة إلى تعزيز مشاعر الانتماء والولاء لهذا الوطن. لهذا فإن مشروع اهل مصر يجسد هذه الرسالة النبيلة من خلال تنوع فعالياته وورش العمل والورش الفنية والمحاضرات وورش اكتشاف المواهب.

وتم تصميم فعاليات هذا البرنامج في محطته الخامسة عشر على اساس عشر ورش. منها ست ورش فنية تعليمية تتنوع بين فن المكرمية، والاكسسوار ، والخيامية والخزف والرسم بالرمل وإعادة تدوير مخلفات البيئة من الخُوص، بالاضافة الى ورش اكتشاف المواهب التي تتنوع بين الغناء والموسيقى والكتابة الأدبية وأهمها الشعر والتصوير والمنتاج، وأثمن عاليًا جهود جميع القائمين على هذا المشروع في جميع دوراته ومحطاته. وشكرا لكل المشاركات في هذا الملتقى ١٤٣ مشاركة من محافظتنا الحدودية والقاهرة. شكرا لكنّ بناتي وزميلاتي واخواتي على حرصكن على المشاركة في فعاليات هذا الملتقى. وآمل أن يساهم هذا اللقاء في تبادل الافكار والخبرات واكتشاف المواهب وإثراء الحالة الثقافية للمجتمعات كلها بابداعات حقيقية الى جانب المساهمة في فتح ابواب للعمل الحر والتمكين الاقتصادي الذي يسهم في رفع مستوى داخل الاسرة. كما تم تصميم هذا البرنامج على أن يعمل على إعداد القيادات والكوادر النسائية في دورته الحالية ، فكان تصميم البرنامج التدريبي لإعداد القيادات وكمان سلسلة من المحاضرات الفردية التي تصب نحو هذا المحتوى والمضمون. أما الأمسيات الثقافية فكان أبرزها وأفضلها الثابث والمتغير في التراث الثقافي لمصر، أما الأمسية الثقافية الثانية فتتناول الامثال الشعبية وعلاقتها بالحكايات. وأيضًا حفلة السمر التى ستركز على أهم الالعاب الشعبية التي نتشاركها في المحافظات المشاركة.

تتنوع الفعاليات أيضًا بين المزارات الأثرية والتاريخية منها الآثار الاسلامية والقبطية والرومانية والفرعونية وغيرها، بالاضافة الى الجولات الحرة حتى نتمكن في النهاية من تحقيق الاهداف المرجوة من هذا الملتقى في ثمانية أيام.

في ختام كلمتي، كُلي ثقة في أن هذا الملتقى هو فرصة مثمرة لتحقيق بيئة ايجابية تحفز على الابداع والابتكار.

وأود أن أتوجه في ختام كلمتي بالشكر وجزيل وعظيم الامتنان الى كل من الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على دعمها المستمر لنشاط المرأة بوزارة الثقافة. كما أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى اللواء اركان حرب دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على موافقته على إقامة هذه الفعالية ورعايته أيضًا لها. كما أتوجه ايضا بالشكر الى الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وإلى الاستاذ عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعضو اللجنة العليا بتكليف معالي وزير الثقافة. كما اتوجه ايضا بالشكر الى دكتورة حنان موسى رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع اهل مصر. كما اتوجه ايضا بجزيل الشكر وعظيم الاهتمام الى رئيس المركزية لاقليم وسط الصعيد ضياء مكاوى، على متابعة جميع فعالياتنا. واتوجه ايضا الحقيقة بالشكر الى كل زملائي في الادارات المركزية والادارات العامة والادارات المعاونة.



ولا ينكر أحد الجهد الكبير الذى تبذل د. دينا هويدي ، من اجل تحصيل فتيات وسيدات ملتقى اهل مصر اكبر استفاد من الايام الثمانية للملتقى، فضلاً عن اختياراتها المميزة فى انتقاء المحاضرين والمدربين، والتجدد والابتكار والتنوع في الأفكار، بما يثري الهدف الأساسي من المشروع، ورفع قدراتها المشاركات فيه، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بينهم.

ونظم الملتقى، اول من امس لقاء تعريفيًا، كشفت خلاله المشرف التنفيذي للملتقى الخطوط الرئيسية. وأوضحت أن أحد أهم أهداف مشروع اهل مصر هو تعليم قيم الولاء والانتماء للفتيات والسيدات من المحافظات والتوعية والتفكير وهذا هو دورنا الذي نهتم به تماما.

يضم الملتقى ١٤٣ فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية هي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر وأسوان والأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 13 فبراير الجاري.



الملتقى الـ 15 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالوادى الجديد يقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، التى استقبلت وفد الملتقى بترحاب شديد.

"أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، إذ يستهدف ثلاث فئات وهي: الأطفال والشباب والمرأة، من أجل تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.