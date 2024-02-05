دور الثقافة الرياضية في تعزيز الانتماء الوطني .. ندوة بجامعة أسيوط

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الإثنين الموافق ٥ فبراير، الإعلامي أشرف محمود رئيس إتحاد الثقافة الرياضية المصري والعربي والافريقي، والفنان سامح الصريطي سفير الثقافة الرياضية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة نائب رئيس إتحاد الثقافة الرياضية المصري أمين عام الإتحاد العربي و الأستاذ عبد الله تمام رئيس تحرير جريدة اليوم.

جاء ذلك في إطار زيارتهم؛ للجامعة للمشاركة في فعاليات الندوة الثقافية، الفنية التى نظمتها كلية التربية الرياضية؛ لطلاب الفرقة الأولى، اليوم، بعنوان" دور الثقافة الرياضية فى تعزيز الإنتماء الوطني"

شهد اللقاء حضور؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد جمعة مدير إدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وفى مستهل اللقاء رحب الدكتور أحمد المنشاوى بضيوف الجامعة، موجهاً خالص شكره لهم؛ لحرصهم على مشاركة طلاب كلية التربية الرياضية فى فعاليات ندوتها الثقافية، مؤكداً على دور الفن، والرياضة فى تعزيز الإنتماء الوطني، وتنمية الوعى السياسي؛ لدى الشباب، ودفعهم فكرياً؛ نحو حب وطنهم، وتفانيهم فى خدمته؛ مما يساهم فى بناء أجيال قادرة على النهوض بالدولة المصرية.

وثمن الدكتور أحمد المنشاوى-خلال اللقاء- الدور المهم؛ لاتحاد الثقافة الرياضية؛ فى نشر الثقافة الرياضية، وقيمها النبيلة في المجتمعين؛ الرياضي، والعام؛ خاصة بين الشباب الجامعي، كما تناول اللقاء الحديث عن أهمية الأنشطة الطلابية كوسيلة لاكتشاف مواهب الطلاب، وميولهم الثقافية، والفنية، والرياضية وغيرها، إلى جانب الحديث حول دور الجامعة فى استثمار تلك المواهب واحتضانها وتنميتها وتوجيهها إلى الطريق السليم.

وأعرب ضيوف الجامعة عن سعادتهم بزيارة جامعة أسيوط والتى تعد واحدة من أعرق جامعات الصعيد؛ مشيدين باهتمام الجامعة بدعم، ورعاية الموهوبين، والمبدعين من أبناءها فى مختلف المجالات.