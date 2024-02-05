الزمالك يعلن ضم المهاجم الأوغندي ترافيس موتيابا

أعلن نادي الزمالك اليوم الاثنين تعاقده رسميًا مع المهاجم الأوغندي ترافيس موتيابا، لتدعيم صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان ترافيس موتيابا لاعباً في صفوف فايبرز الأوغندي، ثم انتقل منه إلى كامبالا سيتي الأوغندي، ولعب صاحب الـ19 عاماً مع منتخب بلاده أوغندا 11 مباراة، واستطاع أن يسجل هدف واحدًا

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أعلن بشكل رسمي أيضا اليوم الإثنين عن ضم سيف فاروق جعفر، ليعود إلى القلعة البيضاء من جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح الزمالك في ضم 10 صفقات في ميركاتو الشتاء وهم عبد الله السعيد - مهاب ياسر- محمد عاطف - ياسر حمد - أحمد حمدي - ترافيس موتيابا - زياد كمال - محمد شحاتة - سيف فاروق جعفر - ناصر ماهر.

وأعلن الزمالك عن التعاقد رسمياً مع سيف جعفر لاعب فريق بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وذلك في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

لمزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا