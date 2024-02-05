ممثل الأمم المتحدة للطفولة يزور جناح الأزهر بمعرض الكتاب

زار جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر "يونيسيف"، اليوم الاثنين، جناح الأزهر الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث كان في استقباله أعضاء اللجنة التنفيذية للجناح.

أشعر بسعادة بزيارة جناح الأزهر

أشاد "هوبكنز" بجهود الأزهر الشريف، قائلا: "دائما ما أشعر بسعادة بالغة بزيارة جناح الأزهر في معرض الكتاب، الذي يحظى بحضور جماهيري كبير"، مؤكدا إعجابه الشديد بكتاب فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر «الأطفال يسألون الإمام»، وفكرته في الرد على الأسئلة التي تدور في ذهن الأطفال، وخاصة سؤال «أين الله؟»، موضحا أن الكبار أيضا في حاجة ملحة لمثل هذا الكتاب الرائع.



كما حرص "هوبكنز"، على مداعبة الأطفال المتواجدين في جناح الأزهر الشريف، وتبادل معهم الحديث حول هواياتهم المفضلة، وعن حبهم للقراءة، والأنشطة التي يحرصون على ممارستها، كما التقط معهم العديد من الصور في ركن الأطفال ومجلة نور، كما زار ركن الطلاب الوافدين، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، وركن المخطوطات.



يشارك الأزهر الشريف للعام الثامن على التوالي بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

نظم مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا، ندوة حول "التطرف في عصر الذكاء الاصطناعي.. قراءة في المخاطر والفرص"، لتسليط الضوء على مخاطر استخدام المتطرفين للذكاء الاصطناعي وآليات مكافحته، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ "55" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب المُقامة في أرض المعارض.



استعرضت الندوة، خلال فعالياتها أبرز مخرجات مركز سلام الأكاديمية والبحثية في مجال رصد ومكافحة التطرف والإسلاموفوبيا، والتي يأتي على رأسها دراسة "التطرف في عصر الذكاء الاصطناعي.. قراءة في المخاطر والفرص" التي تعمل على استكشاف الطرق الملتوية التي تسلكها جماعات التطرف العنيف لدمج الذكاء الاصطناعي في إطاراتها التشغيلية، وتوضيح وشرح هذا الدمج الخفي، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لمهام معينة، مثل: التجنيد، ونشر الدعاية، والتخطيط الاستراتيجي، واختراق تدابير الأمان السيبراني.