شروط وضوابط الاشتراك في الصكوك الحكومية السعودية

الصكوك الحكومية السعودية (صح) تصدرت مؤشرات جوجل بالمملكة لليوم الثاني على التوالي مع استمرار الاشتراك بها، والمستمر لمدة عام بنسبة عائد 5.64%، على أن يكون الحد الأدنى للاشتراك في صك واحد بقيمة 1000 ريال سعودي، والحد الأعلى ​(200,000) ريال سعودي لمجموع الإصدارات لكل فرد خلال مدة البرنامج.

آخر موعد للاشتراك في الصكوك الحكومية

وبدأت فترة الاشتراك فيه، أمس الأحد الموافق 4 فبراير الجاري من الساعة 10 صباحًا وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير الجاري الساعة 3 مساءً، على أن يكون التسجيل وفق لشروط محددة منها:

السعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر (18) سنة.

أن تمتلك حساب في أحد المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، شركة الراجحي المالية).​

أهداف صح.. الصحكوك الحكومية للأفراد

تمكين الأفراد من تخطيط مالي أفضل للمستقبل​​

توفير أسلوب ادخاري آمن وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية

تعزيز ثقافة الادخار​

زيادة معدلات الادخار للأفراد من خلال تحفيزهم لاستقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار

وكتب الحساب الرسمي لـ "صح.. صكوك حكومية" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا: "الفرصة بيدك لبناء مستقبلك..باشتراك يبدأ من 1,000 ريال فقط، وبعوائد سنوية فوق مدّخراتك..ابدأ اشتراكك الآن من خلال المؤسسات المالية المشاركة، وانطلق لتحقيق أهدافك".

يذكر أن الجهة المسؤولة عن إصدار "صح"، هي حكومة المملكة من خلال وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، والتي توفر خدمة الاشتراك بها المؤسسات المالية مثل (شركة الأهلي المالية، شركة الراجحي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الأول للاستثمار، شركة الانماء للاستثمار).