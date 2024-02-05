طلاب سوهاج يشاركون فعاليات برنامج إعداد قادة الوطن العربي بالأقصر

شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي فى فعاليات البرنامج التدريبي الذى نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، بعنوان "إعداد قادة الوطن العربي"، تحت شعار Leaders 2030، والمقام بالمدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود بمحافظة الأقصر، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن البرنامج التدريبي جاء فى إطار اهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة جمع طلاب الجامعات العربية والمصرية، وبناء جسور التواصل وخلق روح التآلف والانسجام فيما بينهم، لتأهيلهم وصقل مواهبهم وقدراتهم الشخصية، ليكون لهم دور ريادي فى تقدم ونهضة بلادهم، من خلال تدريبهم وتعريفهم بثقافة ومبادئ القيادة الإيجابية للمساهمة فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن برنامج إعداد قادة الوطن العربي جاء برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون بين معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام، واتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت الأمين العام للاتحاد، وذلك بهدف تعزيز العلاقات وتبادل الثقافات، وترسيخ مبدأ الوحدة العربية، مضيفاً أنه شارك فى الفعاليات ٢٠٠ طالب وطالبة من ٢٠ جامعة عربية بالإضافة إلى الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن الطلاب المشاركين من اسرة طلاب من اجل مصر، مضيفاً ان البرنامج التدريبي يستهدف شباب الجامعات العربية والمصرية لإعادة تأهيلهم وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ليكونوا سفراء لبلادهم وقادة للمستقبل، وبعث رسالة للعالم أجمع إن مصر تفتح أبوابها لاستقبال الشباب العربي من أجل رفع قدراتهم وخبراتهم، وذلك تأكيداً على دورها الريادي في الوطن العربي.

وأشار صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إلى أن الجامعة شاركت بوفد طلابي ضم ٤ طلاب، وأشرف عليه الدكتور ممدوح السيد وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستمرت الفعاليات على مدار ٤ أيام متواصلة، وعلى هامش البرنامج تم افتتاح معرض تراث الوطن العربي، والذى هدف إلى استعراض ثقافات الدول العربية المختلفة، وشمل عدد من الكتيبات والصور والمعالم والاكلات الشعبية الشهيرة بكل بلد.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن البرنامج تضمن محاضرات عن التحديات التى يواجهها الأمن القومي، وأخرى عن دور الفن كأحد القوي الناعمة فى محاربة الأفكار غير السوية، إلى جانب عدد من ورش العمل عن مفهوم القيادة ومبادئها، كما تم تنظيم عدد من الزيارات السياحية للأماكن الأثرية بمدينة الأقصر.