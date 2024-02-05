الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في تصادم ميكروباص بقها

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين الثلاثه في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى للكوبرى علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، أعلى كوبرى قها، بمحافظة القليوبية، حادث ، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى قها التخصصى. 

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بقها

 وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع آثار الحادث لمنع توقف الطريق وتعطل مصالح المسافرين على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها، دائرة قسم شرطة قها. 
على الفور انتقل رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بالحاجز الخرسانى أعلى كوبرى قها، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى قها التخصصى لتلقى العلاج. 
وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة قها من رفع وتجنيب السيارة من على الطريق، بعد أن تعطلت الحركة المرورية لمدة نصف ساعة، والعمل على تسيير المرور بالطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق.
 

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