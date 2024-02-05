ثلاثي عربي في تشكيل ربع نهائي كأس آسيا

اختير عبد الله نصيب، مدافع منتخب الأردن، ولاعبا منتخب قطر، لوكاس مينديز ومشعل برشم، ضمن التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس أمم آسيا.

وجاءت التشكيلة، التي نشرها الحساب الرسمي للبطولة القارية كالتالي:

حراسة المرمى: مشعل برشم "قطر".

الدفاع: سيل يونج "كوريا الجنوبية"، لوكاس مينديز "قطر"، عبد الله نصيب "الأردن".

الوسط: محمد محبي "إيران"، هيديماسا موريتا "اليابان"، علي رضا جهانبخهاش "إيران"، أوديلجون حمروبيكوف "أوزبكستان".

الهجوم: كريج جودوين "أستراليا"، سردار آزمون "إيران"، هيونج مين سون "كوريا الجنوبية".

يُذكر أن منتخب الأردن سيلاقي كوريا الجنوبية، بينما تلعب قطر مع إيران، في الدور نصف النهائي للبطولة القارية.