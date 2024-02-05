8 فبراير ..انطلاق مهرجان حكاوي الطفل الدولي بالإسماعيلية

تستضيف مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية فاعليات مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل في دورته الثالثة عشر يوميّ الخميس و الجمعة 8 و9 فبراير المقبل .

ويحتفل "مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل" هذا العام بمرور 13 سنة على تأسيسه في مصر، باعتباره أول مهرجان دولي مخصّص للعروض العالمية الموجّهة الى الأطفال، من تنظيم مركز "أفكا للفنون"، وتشهد هذه الدورة مشاركة دولية لثلاث دول، هي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى مصر..



و يضم المهرجان فاعليات عن الفنون الأدائية تهم الطفل وورش عمل تفاعلية لجميع أفراد الأسرة .

ويتضمن البرنامج عرض حكي حكايات لا فونتين بموسيقى حية ورسم على الرمال يوم الخميس الساعة 10:30 صباحًا وورش التوعية عن التحرش للأطفال و الأهالي حيث يتم التعرف أكثر عن المساحات الآمنة و وعى الصغار بأجسادهم و وخصوصيتهم. كما تتضمن العروض قصة اولاد راجح من السيرة الهلالية وفقرة من إحياء التراث الشعبي بعرض حكي غنائي ممتع مساء الخميس.

وفي يوم الجمعة يتضمن البرنامج عرض الطقس العجيب مع شارع العلوم حيث التعرف على عجائب الطبيعة من خلال تجارب حيّة وإقامة ورشة اصنع صديقك المفضل - من خلال ورشة العرائس الخشبية، ورشة حكاية زخارف نوبية للتعرف على التراث النوبي من خلال التطبيق العملي .

ويتضمن "حكاوي الدولي" في نسخته الجديدة 6 عروض فنية رئيسة، بينها عرضان من بريطانيا هما: "همهمة صغيرة"، وهو راقص مضحك، وعرض "الجو حر لأ برد"، بجانب عرض فرنسي وثلاثة عروض مصرية، هي: "حكايات لافونتين"، "الطقس العجيب" والسيرة الهلالية "قصة أولاد راجح".

ويحتضن المهرجان هذا العام لأول مرة عروض أفلام دولية من ألمانيا تتضمن فيلمين طويلين وثمانية أفلام قصيرة، في شراكة مع "مهرجان شلينغل الدولي"، أحد أهم منصات أفلام الأطفال والشباب في أوروبا، وتتضمن الأفلام الطويلة فيلم "العاديون" للمخرجة صوفي لينينباوم، وفيلم "فريق بيبركورنز وسر أعماق البحار" للمخرج كريستيان ثيدي.

ويقام المشروع بدعم من الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك).