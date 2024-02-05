وكيل شعبة الكهرباء يكشف عادات خاطئة تزيد فاتورة الاستهلاك (فيديو)

كشف المهندس أحمد صلاح الشناوي، وكيل شعبة الكهرباء بالنقابة العامة للمهندسين، طرق خاطئة لاستخدام الأجهزة تتسبب في رفع فاتورة الكهرباء.

وقال خلال لقاء مع برنامج “صباح الخير يا مصر” الذي يعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إن هناك أجهزة كهربائية كثيفة ترفع من استهلاك الطاقة مثل التكييف والدفاية والغلاية والثلاجة والسخان، موضحًا أنه يوجد العديد من العادات الخاطئة التي يتبعها المواطنون تزيد من فاتورة الكهرباء، ولكنهم لا يدركون ذلك، ويظنون أن وزارة الكهرباء رفعت الأسعار.

نصائح لاستخدام السخان لتوفير الكهرباء

وأوضح أن من أبرز العادات الخاطئة التي ترفع سعر فاتورة الكهرباء، هي ترك السخان الكهربائي مفتوح طوال اليوم، حتى لو لم يستخدم، وبالتالي كل ما حرارة المياه به تنخفض يضطر إلى الغليان مرة أخرى، وبهذا يكون السخان يعمل طوال اليوم.

وأوضح أن السلوك الخاطئ عند استخدام الأجهزة الكهربائية مثل السخان، يقلل من عمرها الافتراضي، ويستهلك كهرباء كثيرا، ناصحًا: “افتحوا السخان الكهربائي قبل الاستخدام بنص ساعة فقط، وبعد الانتهاء من استخدامه عليكم بإطفائه مرة أخرى، كون ذلك يعد الاستخدام الأمثل للسخان الكهربائي”.