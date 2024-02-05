عبدالعال: لا يوجد عروض من الزمالك لضم أحمد حسام والزنفلي إضافة للأهلي

أكد علاء عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أنه لم يتم الاتفاق على رحيل أحمد حسام مدافع الفريق إلى الزمالك، كما تردد خلال الساعات الماضية.

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وتابع عبدالعال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المفاوضات بين الزمالك واللاعب ووكيله ووالده، ولكن لم يحدث أي تواصل رسمي".

وأضاف علاء عبدالعال: "أحمد حسام لديه موسمين ونصف في عقده والقرار في يد إدارة الجونة، وأنا من اكتشفته وهو من العناصر الهامة بالنسبة لي، ولكن لن أمانع رحيله حال وصول عرض مادي".

وقال مدرب نادي الجونة: "أزمة انتقالات يناير هي ارتباطات اللاعبين بالأندية وتمنيت انضمام أكثر من لاعب، ولكن بسبب المقابل المادي لم يكن لدينا الأولية، وتعاقدنا مع عناصر مميزة".

واختتم علاء عبدالعال: "محمود الزنفلي من الحراس المميزين ويظهر في المباريات الكبيرة، وأنا لم أشرف على تدريبه ولكنه يملك ثقة في النفس وسوف يكون إضافة للأهلي بالموسم الحالي".