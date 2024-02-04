نهاد أبو القمصان: فوجئت بحكم قضية “اختطاف فتاتي الأسانسير”.. اتحولت لتهمة بسيطة

كشفت المحامية نهاد أبو القمصان، عن التفاصيل الجديدة بشان قضية اختطاف فتاتي الأسانسير، مشددة على أنها خرجت في فيديو توجه فيه رسالة للنائب العام وتوعية المجتمع المصري على مجريات قضية هزت الرأي العام من بشعتها.

قضية اختطاف فتاتي الأسانسير

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه القضية بثت الرعب والخوف عند أسر عديدة بالأخص بين الأطفال في أسر الأب والأم منفصلين، مشددة على أن صاحب قضية اختطاف فتاتي الأسانسير كان صدر ضده أمرين تسليم لأنه خطف البنات انتقامًا من الأم لتجرأها على طلب الانفصال.

وأشارت إلى أن هذا فريق عصابي كامل مكون من إثنين أحدهما مسجل، مشيرة إلى أننا أمام واقعة خطف مع سبق الإصرار والترصد وبها ضرب وهتك عرض للبنت الكبيرة، منوهة بأن ان هذه القضية بها أيضًا استخدام مخدرات؛ لانه تم تخدير البنت وهو ما ظهر في تحليل البول الخاص بالبنت، كما أن الأب دفع 23 ألف جنيه للتشكيل العصابي لخطف البنتين، منوهًا بانه أمام تخطيط كامل لجريمة خطف جنائية.

وتابعت: "فوجئنا ان النيابة حولتها بتهمة بسيطة وهو خطف من الأب.. الخطف كجنائية عقوبتها 10 سنوات سجن والتهمة البسيطة التي حولتها النيابة به عقوبتها تصل لـ6 أشهر فقط".

تصدرت واقعة خطف طفلتين في مصر، محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية ومصر، اليوم الخميس، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادمًا يظهر خلاله شخصان داخل أحد العقارات أمام الأسانسير، وعندما فتح الباب خدرا الصغيرتين وخطفاهما بالقوة.

وكشفت والدة الطفلتين "حنين وجنى" تفاصيل صادمة وجديدة في واقعة اختطاف ابنتيها على يد والدهما، بعد تداول مقطع الفيديو لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشكل واسع.

وقالت إن واقعة الخطف ليست الأولى وأنها المرة السابعة، وحررت ضده 5 محاضر خطف لأطفاله في وقائع مختلفة من قبل، وكان أول محضر خطف تم تحريره عام ٢٠١٧، وبالفعل تم خطف الأطفال لمدة ٤ سنوات خارج القاهرة وظلت الطفلتين بحوزته وتم معاملتهم بأسوأ طريقة من قبل زوجة والدهم التي كانت تعتدي عليهم بالضرب والسب والإهانة مما جعل نفسية الطفلتين سيئة جدا.

وأضافت والدة الطفلتين أنها فوجئت بالتخطيط الإجرامي لطليقها في خطف أطفاله، وتخدير الطفلتين والتنكر: أنا فوجئت بالتخطيط الإجرامي لطليقي حسبي الله ونعم الوكيل فيه.