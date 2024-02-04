غدا.. محاكمة ٩ أشخاص تخلصوا من مواطن لسرقته بالمعرانية

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، الاثنين، محاكمة 9 متهمين بقتل شخص لسرقة أموال سحبها والده من ماكينة صراف آلى بالعمرانية.

كشفت التحقيقات عن أن المتهمين الـ 9 تعقبوا "م. م" بعدما سحب أموال من ماكينة سحب أموال، وذهبوا خلفه لسرقته، وكان مع الرجل ابنه "ياسر. م"، وفى مكان ما استل أحد المتهمين بندقية آلية ووجهها في وجه الرجل وابنه وطالبوهما بالنزول من السيارة التى كانا يستقلانها وعندما اعترض الابن أطلق عليه حائز السلاح الناري وأرداه قتيلا وفر وباقى المتهمين.