الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ضعف المياه عن مدينة فاقوس بالشرقية لمدة 8 ساعات

ضعف المياه
ضعف المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضعف المياه عن مدينة فاقوس، وذلك اعتبارا من الساعة ٧ صباح يوم الأثنين الموافق ٥-٢-٢٠٢٤ وحتي الساعة ٣ عصر نفس اليوم لمدة ٨ ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الضعف نظرا لإيقاف محطة مياه أبو شلبي (المرحلة الأولى) بمركز فاقوس وذلك لوجود أعمال ربط خطوط جديدة أمام عزبة الكيلانية.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.


وتوفر الشركة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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