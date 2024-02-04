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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

استعدادا لاستئناف الدوري

مودرن فيوتشر يضرب مدينة نصر برباعية نظيفة وديا

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر فوزا كبيرا على نظيره فريق مدينة نصر برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن الاستعداد لإستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

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ويعسكر فريق مودرن فيوتشر حاليا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وذلك لمدة ١٠ أيام.

ويستعد الفريق الكروي بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الأسبوع ال١٢ من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم ١٥ فبراير الجاري بالمحلة.


 

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