رينارد يقترب من تدريب منتخب مصر

يقترب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الفرنسي النسائي الأول لكرة القدم من قيادة منتخب مصر، ليخلف البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفراعنة السابق.

واتخذ اتحاد الكرة المصري قرارًا بإقالة البرتغالي فيتوريا، بعد فشل الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، حيث تعرض المنتخب للخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأكدت تقارير صحفية أن هيرفي رينارد يقترب بشدة من قيادة الفراعنة خلفًا لفيتوريا، بعد تواصل عدد من أعضاء اتحاد الكرة به، حيث يرى الاتحاد أن الديك الفرنسي رجل المرحلة.

وأشارت إلى أن أعضاء اتحاد الكرة يأملون في أن يُعيد رينارد المنتخب المصري للتتويج بالبطولات مثلما فعل من قبل مع عدد من المنتخبات الإفريقية منهم المغرب وزامبيا، وكوت ديفوار.

وكان رينارد قد نجح في الحصول مع منتخبي زامبيا وكوت ديفوار على بطولة كأس الأمم الإفريقية، بينما قاد المنتخب المغربي لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، حيث قدم مستويات كبيرة رفقة أسود الأطلس، وأيضًا الأخضر السعودي في مونديال قطر 2022.