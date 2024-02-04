محافظ القليوبية يطمئن على ثلاث مرضي من أطفال غزة بمستشفى القناطر الخيرية

أطمئن اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، علي حالة 3 مرضي من أطفال غزة والمحتجزين لتلقي العلاج بمستشفي القناطر الخيرية المركزي وذلك علي للاطمئنان عليهم والتأكيد علي تقديم كافة ما يلزمهم من رعاية صحيه لحين تماثلهم للشفاء العاجل باذن الله .

وحرص المحافظ علي تقديم الهدايا والورود للاطفال المرضي، متمنيا الشفاء العاجل لهم، ومؤكدًا الدعم الكامل لجميع الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمرضي والمصابين من الأشقاء من غزة وقد استمع الهجان لشرح كامل عن حالة كل من طفل من قبل الاستاذة الدكتورة ميرفت جمال استاذ الاطفال بجامعة عين شمس والمشرفة على مجمع الرعايات المركزة للاطفال

ووجه المحافظ، بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمرضي والبالغ عددهم 3 اطفال وتقديم الإسعافات اللازمة لحين استقرار حالتهم وخروجهم من المستشفى، كما تاكد المحافظ أيضا من وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، بزيارة المرضي بالمستشفى ومتابعة حالتهم يوميا مؤكدا على دعم المحافظة الكامل للمرضي .

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في اطار التضامن والتعاون مع اشقائنا الفلسطينيين ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها، والتزام مصر بتقديم كل الدعم للشقيقة فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحه والدكتور محمود الغزالي مدير عام بنوك الدم ورئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة وعدد من قيادات الوزارة واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.