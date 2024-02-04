إياد العسقلاني ينتقل لروستوف الروسي.. رسميًا

نجح روستوف الروسي في ضم إياد العسقلاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدن بنادي الإسماعيلي، بعدما اجتاز الكشف الطبي ليتم تفعيل بنود العقد المتفق عليها مع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحس.

ومن المنتظر إرسال قيمة العقد خلال الأيام المقبلة، بعدما اجتاز إياد مراحل الكشف.

ويعد العسقلاني أحد المدافعين الواعدين بعد ظهوره بشكل مميز منذ الاعتماد عليه بداية هذا الموسم تحت قيادة إيهاب جلال.

ونجح مجلس الإدارة في إنهاء أزمة إيقاف القيد وضم مجموعة من اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك بعد جهود طويلة ومضنية.