تأجيل محاكمة أب ونجله متهمين بقتل شقيقين بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين مجدى هريدى وبيشوي جميل وأمانة سر مرقص نبيل وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة أب ونجله متهمين بقتل شقيقين وإصابة آخر ، وذلك لجلسة الاربعاء 7 فبراير القادم ، وذلك لحين وصول تقرير الطب الشرعي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12181 لسنة 2053 جنح مركز شرطه سنورس ، والمقيدة برقم 2729 لسنة 2023 كلي الفيوم، أن المتهمين "صابر عبد الستار "، 60 سنة، عامل، و" حسين صابر عبد الستار " 19 سنه عامل قاما فى يوم1 يونيو2023، بدائرة قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بالقتل العمد للمجنى عليه "كريم توبه "، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

دور المتهمين

وأن المتهم الأول أحرز سلاحا ناريآ " فرد خرطوش "، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بطلق النار صوبه فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والمرفق بالأوراق، فأرداها قتيلا على الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.

و ان المتهم الثاني قام بقتل المجني عليه " طارق توبه " عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد. واردف أمر الاحاله بأن المتهم الثاني احرزا سلاح أبيض" سكين " متعديآ به علي المجني عليه ، مسددا له عدة طعنات محدثا إصابته التي أدت إلي وفاته ، علي النحو الثابت بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.