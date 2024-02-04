جوزيه يكتفى بمران صباحى للاعبى الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، الاكتفاء بالتدريبات الصباحية التي خاضها الأبيض اليوم على ملعب النادي.

وخاض اللاعبون تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بالنادي بعد المران الصباحي، بعدما قرر المدير الفني الاكتفاء بالتدريبات الصباحية التي خاضها الفريق نظرا لبرودة الجو.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.