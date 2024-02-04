البورصة تخسر 40.3 مليار جنيه ترقبًا لسعر الصرف بختام التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع تراجعات حادة ترقبا لموقف سعر الصرف.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم 40.3 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.971.2 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 3% ليصل إلى مستوي 27573 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى6683 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9384 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 2.6 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات5 مليار جنيه.