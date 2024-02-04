الأحد 04 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

محمد عبده في حفل شتوي بالبحرين

محمد عبده
محمد عبده

يستعد فنان العرب محمد عبده لحفله الغنائ الجديد في البحرين، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك ويضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

موعد حفل محمد عبده في البحرين 2024

ومن المقرر أن يقام الحفل 19 إبريل القادم على مسرح الدانة في العاصمة البحرين، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكرتوين الخاص بها.

 

 

كان قد أحيا محمد عبده حديثًا حفله الغنائي في مهرجان فبراير الكويت 2024، والتي قد شهدت حضور كامل العدد من جمهوره.

 

تاريخ مهرجان “هلا فبراير” وأجواء الاحتفال: 

 يُعد مهرجان “هلا فبراير” واحدًا من أكبر المهرجانات الغنائية والثقافية في الوطن العربي، وعلامة غنائية منتظرة من كل عام من روّاده للاستمتاع بأصوات مختلفة من الأغاني العربية والخليجية.

 

سبب اختيار شهر فبراير للاحتفالات: 

 كانت الدورة الأولى من المهرجان في 1999، ويرجع اختيار “فبراير” ليكون العنوان الرسمي للمهرجان إلى احتفال الكويت بعيد اليوم الوطني والتحرير في يومي 25 و 26 من فبراير .

 

 حفلات فبراير الكويت 2024 هي سلسلة من الفعاليات والحفلات الموسيقية التي تقام سنويًا في الكويت خلال شهر فبراير، وتعتبر هذه الحفلات من أهم الأحداث الثقافية والترفيهية في البلاد، حيث تستقطب الآلاف من الجماهير وتضم مجموعة متنوعة من الفنانين المحليين والعالميين.

 

 وتشهد شوارع الكويت خلال فترة المهرجان انتشار لأعلام دولة الكويت واستمتاع المواطنين  بمشاهدة أجمل الاستعراضات الوطنية والترفيهية، وللذهاب إلى دور السينما والمسرح لمشاهدة أحدث الأفلام والمسرحيات التي ينتظر أبطالها تقديمها في هذه المناسبة.
 

أحدث أغاني محمد عبده "الملامح": 

 كانت أحدث الإصدارات الغنائية لمحمد عبده من خلال أغنية “الملامح”، التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة، تقول كلماتها:

“الملامح .. تسأليني .. ليه في صوتي .. من احزانك ملامح ليه في صمتي .. من سكوتك ملامح وليه .. أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق وليه .. فينا من بعض حزن الملامح لأن أنتي هو أنا .. وبيننا سر التشابه لأننا نفهم بعضنا .. وعشقنا يمطر سحابه يا ملامح أسمي .. من بين الحروف يا أمنياتي .. وصحوة الحلم المسافر .. في حياتي .. وفي ظلام الخوف ... يا ارتعاشات الهدب .. وعشق عمره ما انكتب .. كل عمري لك وفيك وكل غربات التعب إيه أحبك .. بالكلام اللي بقلبي بس أنا ماقلت لك إيه أحبك .. بالشعور وكل حبي كثر أنا ما أشتقت لك في الأغاني .. في الأماني في الشعور وفي الملامح حتى في نبض الثواني إيه أحبك.. وأعشقك اسم وملامح في مسافات الشعور أعشقك والشوق جامح وأرسمك في الليل نور”.

 

 

 

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