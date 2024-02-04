غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بمغاغة

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، بدءا من غدا الإثنين 5 فبراير 2024 ، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الزورة إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، على مدار يومين متتاليين 5 و 6 فبراير 2024م.

وذلك فى اطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ، ولجميع المواطنين في اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( حياة كريمة ) ، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، وبرئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة .

واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، إن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والاذن "، بواسطة نخبة من الاطباء المتخصصين .

مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات ؛ مشيرا وكيل وزارة الصحة ، إلى أن القوافل الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين ، في نطاق محافظة المنيا.