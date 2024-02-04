جلسة تفاعلية لمناقشة قضية تنظيم الأسرة بمركز شباب طما

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج جلسة تفاعلية لمناقشة قضية تنظيم الأسرة ضمن خطة أندية السكان عن شهر فبراير الجاري بمركز شباب مدينة طما شمال محافظة سوهاج بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة ومصطفى زكريا مدير إدارة التدريب والمشروعات بالمديرية بالتعاون مع مؤسسة إتجاه ويقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع





ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بقضايا السكان وتنظيم الأسرة ومكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وختان الإناث والإهتمام برفع الوعي بصحة المراهقين .





ويتم تقديم الفعاليات بإستخدام تقنيات متنوعة مثل تقنية الدراما/ الفيلم والفعاليات الرياضية والجلسات التفاعلية بالإضافة إلى إستخدام الفن متمثلاً في جلسات الغناء "فريق شمندورة" وعروض المسرح التفاعلي "فريق نواة".





حضر فعاليات الجلسة التفاعلية يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وأعضاء اندية السكان من مراكز الشباب وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة لدعم منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .





وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة الإهتمام بأنشطة أندية السكان والتي تعتبر نقطة أساسية لرفع الوعي في المجتمع حيث تقوم بدور حيوي كمراكز لتوعية المجتمع داخل مراكز الشباب وتكثيف مثل هذه الأنشطة التي تلاقي قبول لدى الشباب وتعمل على حل قضايا المجتمعات المحلية بطريقة سهلة وسلسة .





جدير بالذكر أن أنشطة أندية السكان تجري بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة إتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA ) لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج بداخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان بهدف رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب .





وتعمل أندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقرى حياة كريمة فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام.