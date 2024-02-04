وفد طلابي بجامعة الأقصر يتفقد أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة الأقصر، زيارة إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55؛ خلال الفترة من ٢ فبراير حتى ٤ فبراير.

وتكون الوفد الطلابي من مختلف طلاب كليات جامعة الأقصر تحت إشراف الأستاذ الدكتور محسن الطوخي، وكيل كلية الآثار والأستاذ الدكتور محمود قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتورة ريهام خالد مدرس مساعد بكلية السياحة والفنادق، والأستاذ محمد نوبى أحمد مدير رعاية شباب كلية الآثار.

وأشاد الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، بأنشطة الطلاب المتنوعة، لاسيما زيارتهم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن تفقد الطلاب للأجنحة المختلفة بالمعرض، يأتي بمثابة وسيلة توعوية تزيد من إدراك الطلاب، وتثقيفهم، مشيرًا إلى تفقد جناح الرقابة الإدارية واطلاع الطلاب على وسائل العرض المختلفة التي توثق جهود الدولة في مكافحة الفساد، وأثر النزاهة على التنمية والمجتمع، باعتباره واجب وطني، يأتي في إطار الدور التوعوي للهيئة للتوعية بمخاطر الفساد، وحث المواطنين على المشاركة في جهود منعه ومكافحته.

وأوضح الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن زيارة الطلاب للمعرض كانت مثمرة، حيث تفقدوا خلالها العديد من الأجنحة داخل المعرض ومنها جناح الرقابة الإدارية وجناح وكالة الاهرام، بالإضافة إلى بعض الأجنحة المتخصصة في قطاع الآثار والفنون والتكنولوجيا والعلوم الطبية.

وأبدى الطلاب سعادتهم بزيارة جناح الرقابة الإدارية، والذي حرصت فيه الهيئة على التفاعل الجماهيري من خلال عقد ندوات تفاعلية، بمشاركة خبراء وأكاديميين في مجالات الحوكمة ومكافحة الفساد.