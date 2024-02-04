ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بأبو كبير

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

جاء ذلك بعد ورود معلومات تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل مخزن يدار دون ترخيص، بهدف التربح غير المشروع، فتم تشكيل حملة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، بالاشتراك مع قطاع تموين وسط الشرقية، وإدارة تموين أبو كبير في تمام الساعة الثانية فجرًا.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الزيت قدرها 4 أطنان و500 كيلو زيت، وطني ملح، وطن و200 كيلو مكرونة، جميعهم سلع غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتم عمل المحضر اللازم ضد صاحب المخزن لإدارته وتشغيله مخزن مواد غذائية دون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 والقانون 154 لسنة 2019 والخاص بتراخيص المحال العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.