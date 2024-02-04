الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

4 أشخاص يعيشون في " عز البرد" على بلاط مسجد بالمنصورة

من يتدخل لإنقاذ هؤلاء
من يتدخل لإنقاذ هؤلاء المشردين ؟

عجزت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن التعامل مع 4 أشخاص بلا مأوى يعيشون على " بلاط" مسجد " أبو دبوس" الذي يقع في شارع متفرع من شارع قناة السويس بالمنصورة .

تركت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية هؤلاء الأشخاص بدون رعايتهم في " عز البرد" منذ فترة طويلة كما يؤكد جيران المسجد مما يهدد حياتهم .

 

الجهات المختصة..

التقطت " الوفد" عددا من الصور لهؤلاء الأشخاص بلا مأوى وتم ارسال هذه الصور لعدد من الجهات المختصة من أجل التحرك وإنقاذ هؤلاء الأشخاص ووضعهم في أحد الدور التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية .

التقينا مع بعض الجيران الذين يعيشون في المنطقة ، وأكدوا أن هؤلاء الأشخاص يعيشون منذ فترة في هذا المكان ويقوم الجيران بمساعدته ببعض الأطعمة يوميا .

 

برد قارس..

يقول عادل السيد بأنه يشاهد 4 أشخاص يوميا يجلسون على بلاط المسجد في عز البرد ، حيث يقوم هو وأسرته بإحضار الطعام لهم ، لكن المشكلة على حد قوله ليست في الطعام ، ولكن في المأوى حيث ينتفض هؤلاء الأشخاص من البرد القارس .

 

لا توجد استجابة..

ويضيف محمود رجب بأن هؤلاء الأشخاص الأربعة يعيشون في هذا المكان ويراهم منذ عدة أشهر وقد أرسلنا استغاثات لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، حتى تتدخل  وتنقذهم ولكن بدون أية استجابة منهم ، على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشون فيها ولا نعلم هل لهم عائلات أم يعيشون على التسول ، ماهي ظروفهم ، من المؤكد أن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية لديها حلول لهذه المشكلة .

ويشير أسامه عباس بأنه خلال الأيام الماضية تعرضت المنصورة لانخفاض حاد في درجات الحرارة ، وشاهد الناس هؤلاء الأشخاص ينامون علي بلاط المسجد فقاموا بإحضار بطاطين لهم حفاظا على حياتهم ، لكن كل هذه حلول مؤقتة ، فيجب على مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية التدخل وانقاذ هؤلاء الأشخاص وايداعهم في أقرب دار لرعايتهم إذا كانوا بلا أهل وذلك حفاظا على أرواحهم لأنهم يعيشون في ظروف مأساوية قاسية ، ويكفي الظروف الجوية الحالية التي لن يستطيعون تحملها واحتياجهم للطعام والدواء إذا كان بينهم مرضى .

المشردون يعيشون منذ فترة طويلة على بلاط المسجد
الأهالي وزعوا بطاطين على المشردين لحمايتهم من البرد
4 أشخاص بلا مأوى يعيشون في ظروف قاسية
الجريدة الورقية