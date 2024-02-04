4 أشخاص يعيشون في " عز البرد" على بلاط مسجد بالمنصورة

عجزت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية عن التعامل مع 4 أشخاص بلا مأوى يعيشون على " بلاط" مسجد " أبو دبوس" الذي يقع في شارع متفرع من شارع قناة السويس بالمنصورة .

تركت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية هؤلاء الأشخاص بدون رعايتهم في " عز البرد" منذ فترة طويلة كما يؤكد جيران المسجد مما يهدد حياتهم .

الجهات المختصة..

التقطت " الوفد" عددا من الصور لهؤلاء الأشخاص بلا مأوى وتم ارسال هذه الصور لعدد من الجهات المختصة من أجل التحرك وإنقاذ هؤلاء الأشخاص ووضعهم في أحد الدور التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية .

التقينا مع بعض الجيران الذين يعيشون في المنطقة ، وأكدوا أن هؤلاء الأشخاص يعيشون منذ فترة في هذا المكان ويقوم الجيران بمساعدته ببعض الأطعمة يوميا .

برد قارس..

يقول عادل السيد بأنه يشاهد 4 أشخاص يوميا يجلسون على بلاط المسجد في عز البرد ، حيث يقوم هو وأسرته بإحضار الطعام لهم ، لكن المشكلة على حد قوله ليست في الطعام ، ولكن في المأوى حيث ينتفض هؤلاء الأشخاص من البرد القارس .

لا توجد استجابة..

ويضيف محمود رجب بأن هؤلاء الأشخاص الأربعة يعيشون في هذا المكان ويراهم منذ عدة أشهر وقد أرسلنا استغاثات لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية ، حتى تتدخل وتنقذهم ولكن بدون أية استجابة منهم ، على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشون فيها ولا نعلم هل لهم عائلات أم يعيشون على التسول ، ماهي ظروفهم ، من المؤكد أن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية لديها حلول لهذه المشكلة .

ويشير أسامه عباس بأنه خلال الأيام الماضية تعرضت المنصورة لانخفاض حاد في درجات الحرارة ، وشاهد الناس هؤلاء الأشخاص ينامون علي بلاط المسجد فقاموا بإحضار بطاطين لهم حفاظا على حياتهم ، لكن كل هذه حلول مؤقتة ، فيجب على مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية التدخل وانقاذ هؤلاء الأشخاص وايداعهم في أقرب دار لرعايتهم إذا كانوا بلا أهل وذلك حفاظا على أرواحهم لأنهم يعيشون في ظروف مأساوية قاسية ، ويكفي الظروف الجوية الحالية التي لن يستطيعون تحملها واحتياجهم للطعام والدواء إذا كان بينهم مرضى .

المشردون يعيشون منذ فترة طويلة على بلاط المسجد

الأهالي وزعوا بطاطين على المشردين لحمايتهم من البرد