46 % تراجعا في عائدات قناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس:

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تراجع إيرادات قناة السويس خلال شهر يناير الماضى بنسبة 46% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، حيث حققت القناة إيرادات قدرها 428 مليون دولار خلال يناير 2024 مقارنة بإيرادات قدرها 804 ملايين دولار كانت قد حققتها خلال نفس الشهر في العام الماضي بتراجع قدره 376 مليون دولار فى العائدات وذلك على وقع التوترات الحالية وتداعيات الأوضاع الراهنة فى منطقة باب المندب والبحر الأحمر على سوق النقل البحرى.



واكد ربيع أن القناة تأثرت كثيرًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر مشيرا ، أن تأثر الملاحة في القناة سببه الهاجس الأمني والخوف من وجود خطورة حال العبور من مضيق باب المندب، موضحاً أن التأثير ليس على القناة وحدها بل على العالم كله، خاصة أن القناة هي الأكثر أماناً وسرعة وتوفيراً مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح.



وأضاف ربيع أن عدد السفن المارة بالقناة انخفض بنسبة 36% تقريبا حيث بلغ عدد السفن المارة بالقناة خلال يناير من العام الجاري 1362 سفينة قياسا على 2155 سفينة في الشهر المماثل من العام السابق



و أجرى رئيس قناة السويس على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات مختلفة مع مسؤولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتوكيلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.

ويمر عبر قناة السويس ما يقرب من ثلث شحنات سفن الحاويات عالمياً، وقد «يكلف إعادة توجيه السفن حول أفريقيا وقوداً إضافياً بما يصل إلى مليون دولار للرحلة الواحدة ذهاباً وإياباً بين آسيا وشمال أوروبا»، بحسب المراقبين.

وكانت شركات شحن كبرى أصدرت تعليمات لسفنها بتغيير مسارها، وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار شحن الحاويات بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.