أمم أفريقيا.. تشكيل الرأس الأخضر أمام جنوب إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الرأس الأخضر بقيادة بيدرو بوبيستا، التشكيل الأساسي لمواجهة جنوب إفريقيا، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويقدم الرأس الأخضر مفاجأة غير متوقعة في أمم أفريقيا بالنسخة الحالية بعد وصوله إلى ربع النهائي حيث أطاح بنظيره الموريتاني من دور الـ16، في المقابل وصل جنوب أفريقيا على حساب المنتخب المغربي.

وتنطلق مباراة جنوب أفريقيا والرأس الأخضر عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب شارليس كونان باني، في مدينة ياموسوكرو الإيفوارية، بقيادة تحكيمية للكونغولي جان جاك نادالا، وتواجد المصري محمود عاشور على تقنية الفار.

تشكيل الرأس الأخضر أمام جنوب إفريقيا

حراسة المرمى: فوتسينها.

خط الدفاع: ستيفين موريرا، لوجان كوستا، روبيرت لوبيز، جواو باولو.

وسط الملعب: كيني روتشا، كيفين بينا، جاميرو مونتييرو.

خط الهجوم: جوفاني كابرال، ريان مينديز، جاري رودريجيز.