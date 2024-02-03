قناة السويس تنعي الفريق فاضل الرئيس الأسبق للقناة

أصدرت هيئة قناة السويس مساء اليوم بيانا نعت فيه الفريق احمد فاضل الرئيس الأسبق لقناة السويس.

وجاء بالبيان "ينعي الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وجموع العاملين بها وبشركاتها ببالغ الحزن والأسي وفاة الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة الأسبق، معربين عن خالص تعازيهم في فقدان شخصية وطنية فريدة، وأحد أبرز رؤساء الهيئة الذي ساهم طوال مسيرته البناءة في العمل على رفعة وتطوير قناة السويس، ومراعاة مصالح العاملين بها فحاز حب وثقة واحترام من رافقه وعمل معه وسمع عنه، داعين المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه وأحبائه الصبر والسلوان وان يجعل مرضه في ميزان حسناته.

وتولى فاضل رئاسة قناة السويس خلال الفترة من عام ١٩٩٨ حتى عام ٢٠١٢ وشهدت القناة في عهده عدد من مشروعات التطوير للمجرى الملاحي وتنامي حركة التجارة العالمية المارة عبر القناة .