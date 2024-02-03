ئائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

إعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية العامة ) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ م ، بنسبة نجاح ٨٠.٣ ٪ .

وقامت نائب المحافظ، باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين ٢٧٩٤ طالب وطالبة حضر منهم ٢٦٩٩ طالب وطالبة، وكذلك الشهادة الإعدادية للمكفوفين حضر ١٢ طالب ونجح ١٠ طلاب ، و الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع نجح منهم ٤٥ من إجمالى ٥٤ طالب وطالبة .

ومن جانبه أوضح يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، ، أن أعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمت بمنتهى الدقة، وأشار أن إجمالى عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام ١١١١٣٩ طالب وطالبة ، حضر منهم ١١٠٦٨٠ نجح منهم ٨٨٩١٢ بنسبة ٨٠.٣ %