الأهلي يحصن مدافعه الصاعد بعقد جديد

أعلن الأهلي ، اليوم السبت ، توقيع عقد مع لاعبه الصاعد أحمد عابدين مدافع منتخب الشباب لمدة 5 مواسم قادمة.

ووقع عابدين عقداً مع الأهلي بحضور وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع.

وجاء هذا القرار بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعب خلال الفترة الماضية، التي انضم خلالها لتدريبات الفريق الأول ومشاركته في معسكر الإمارات الأخير..واستحق إشادة الجهاز الفني لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية عالية.

وتم تصعيد عابدين لفترة مع الفريق الأول كما انضم لمعسكر منتخب الشباب بقيادة وائل رياض.