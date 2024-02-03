مهرجان الأهداف.. نيوكاسل يتعادل مع لوتون 4-4 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

في مباراة مثيرة شهدت 8 أهداف، حسم التعادل الإيجابي لقاء نيوكاسل يونايتد مع لوتون تاون بأربعة أهداف لمثلهما والتي جمعت بينهما على ملعب الأول في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز لونجستف لاعب نيوكاسل يونايتد الهدف الاول في الدقيقة السابعة قبل أن يرد لوتون بهدف التعديل في الدقيقة 21 عبر لاعبه جابرييل أوتشو، ولم يستغرق نيوكاسل وقتا قبل أن يضيف الهدف الثاني عبر لاعبه لونجستف مجددا بعد مرور دقيقتين.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل روس باركلي هدف التعادل للوتون في الدقيقة 40 لينتهي الشوط بهدفين لكلاهما.

وفي الشوط الثاني، سجل كارلتون موريس لاعب لوتون ثالث الأهداف في الدقيقة 59 عبر ركلة جزاء، بعدها أضاف زميله أديبايو الهدف الرابع بعد ثلاث دقائق، قبل أن يحرز تيران تريبييه هدف تقليص الفارق لاصحاب الأرض في الدقيقة 67، قبل أن يضيف زميله هيرفي بارنز هدف التعادل في الدقيقة 73، لينتهي مهرجان الأهداف بين الفريقين عند التعادل بأربع أهداف لكلاهما.

لوتون

موقف نيوكاسل يونايتد و لوتون في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل لوتون المركز السادس عشر رصيد 20 نقطة.