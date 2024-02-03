مجلس إدارة الزمالك يكرم محمد عبد المنصف

حرص على التواجد فى المران وتوديع اللاعبين

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على تكريم محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى السابق للفريق الأول لكرة القدم، بعد الفترة التي قضاها مع الفريق.

وعقد كل من هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، وكل من أحمد سليمان وهاني برزي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس إدارة النادي جلسة مع مدرب الحراس السابق لتكريمه.

وأكد مجلس إدارة الزمالك لمحمد عبد المنصف أن النادي يفتح ذراعيه له في أي وقت للتواجد في أي منصب يليق به كونه أحد أبناء النادي المخلصين.

ووجه الزمالك الشكر لمحمد عبد المنصف، بعدما تولى البرتغالي لويس فيسنتي منصب مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وحرص محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى فريق الزمالك السابق على التواجد في مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، من أجل توديع الجهازين الفني والإداري واللاعبين على هامش التدريب .

وتمنى محمد عبد المنصف التوفيق للجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك واللاعبين، وقام بالتقاط الصور التذكارية في مران اليوم.

وتولى البرتغالي لويس فيسنتي منصب مدرب حراس المرمى ضمن الجهاز الفني الجديد للزمالك الذي يقوده البرتغالي جوزيه جوميز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.