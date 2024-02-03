مؤسسة حياة كريمة تُكرم شباب الشرقية المتطوع بالمبادرة

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة "حياة كريمة" لتكريم شباب المتطوعين للعمل في مبادرة حياة كريمة، لما قدموه من جهدٍ وعطاء فى كل المبادرات الخدمية والتنموية لخدمة أهالي المحافظة خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بإستاد الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، وأحمد عبد العزيز رئيس قطاع القناة بمؤسسة حياة كريمة، والعقيد أحمد وفا مدير مكتب حياة كريمة بالشرقية، وسعيد عباس منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالشرقية، بالإضافة إلى لفيف من المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، والقرآن الكريم، ثم فيديو تحفيزى عن أبرز الأنشطة والجهود المختلفة لمؤسسة حياة كريمة بالشرقية، وعدداً من الفقرات الترفيهية والمواهب الفنية لمتطوعي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

وأشار الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن مبادرة "حياة كريمة" حققت انجازات غير مسبوقة فى الريف المصرى منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لتنمية وتطوير المجتمع المصري، مؤكدًا حرص الجامعة على مشاركة طلابها في خدمة المجتمع ومد يد العون للآخرين وغرس روح الانتماء وحب الوطن لديهم، وذلك من خلال حثهم علي العمل التطوعي، وزيادة وعيهم الثقافى، وتوعيتهم بالمشروعات القومية.

ووجه الدرندلي بالشكر لجميع الأجهزة التنفيذية والقائمين على هذه المبادرة، والشباب من المتطوعين بتلك المبادرة التى تجسد قيمة من أسمى القيم الإنسانية النبيلة وهى العمل التطوعي بدون انتظار مقابل، داعياً إلى استمرارا الانجازات فى دولةٍ يرعاها ويقوم عليها من يؤتمن .

وذكر محافظ الشرقية أنه تم تنفيذ مشروعات ضخمة ضمن البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري، بعدد 41 قرية و740 تابعاً بمركز الحسينية، وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية، حيث ساهمت تلك المبادرات الرئاسية فى تقديم حلول عاجلة للمشاكل المزمنة، وذلك للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وخلال كلمته رحب العقيد أحمد وفا، بالحضور ، مؤكداً أهمية المبادرة ودور مؤسسة حياة كريمة بكافة الجوانب المرتبطة بالمواطن، متمنياً استمرار التواصل والدعم من خلال المحافظة وجامعة الزقازيق، مشيدا بجهود المتطوعين اللذين يمثلون القوة الحقيقية التى مكنت من تحقيق أهداف المؤسسة.

وقدم سعيد عباس الشكر للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية ، صاحب الفضل لإطلاق هذه المبادرة ، مشيراً إلى دور جامعة الزقازيق فى تنظيم اللقاءات والندوات المختلفة على مستوى ٦ مراكز بالمرحلة الأولى، من خلال رفع تقارير للقيادة السياسية حول اهتمامات المواطنين واحتياجاتهم ، بالإضافة إلى القوافل الطبية الشاملة ، وتدريب ٤٠٠ متطوع بالأكاديمية الوطنية للتدريب، و ٥٠٠٠ صندوق حماية مجتمعية للأشقاء بقطاع غزة، والمشاركة فى المتابعة للانتخابات الرئاسية.

وفي ختام الاحتفالية، قام محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق بتكريم متطوعي المبادرة والتقاط صورة جماعية معهم، وذلك تقديراً لجهودهم الحثيثة والمستمرة خلال مختلف الأنشطة والفعاليات بالمبادرة ، كما تم تقديم دروعاً تذكارية للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة تقديراً لجهودهم ودعمهم المستمر للمبادرة ومؤسسة حياة كريمة.