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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي يُعين سيد ياسين مديرًا فنيًا للفريق الأول خلفًا لتامر مصطفى

سيد ياسين
سيد ياسين

وجه مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي الشكر للمدرب تامر مصطفى، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، بعد الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للنادي البترولي.

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وقرر مجلس إدارة نادى إنبي تعيين الكابتن سيد ياسين مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، ليكون خلفًا لتامر مصطفى، والذي تمت إقالته من مجلس الإدارة ظهر اليوم السبت.
ويبحث إنبي مع سيد ياسين عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب مجلس الإدارة في إعادة الفريق مرة أخرى لمنصات التتويج.

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