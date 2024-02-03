الخارجية الألمانية: خطة إسرائيل لشن عمليات عسكرية في رفح ستودي بضحايا مدنيين

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية في مدينة رفح، التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لن تكون مبررة وسيكون معظم الضحايا من الأطفال والنساء.

وحسب سبوتنيك، أوضحت بيربوك: "لقد شرحتُ وشركاؤنا الأمريكيون للحكومة الإسرائيلية منذ بعض الوقت أن سكان غزة لا يمكن أن يختفوا في الهواء. إن العمل في رفح، آخر مكان مزدحم، كما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، سيكون ببساطة غير مبرر".

وأضافت بيربوك في مقابلة مع المجموعة الإعلامية "ريداكتيونسنيتزويرك دويتشلاند": "معظم الضحايا سيكونون من النساء والأطفال".

وأشارت بيربوك أيضًا إلى أنه من المستحيل في الوقت الحالي استبدال منظمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) على خلفية تحقيق في تورط موظفيها في هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث لا تستطيع المنظمات الأخرى تقديم المساعدة دون ضمانات أمنية من جيش الدفاع الإسرائيلي. يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء.

وتابعت بيربوك: "لقد أوضحنا للإسرائيليين أنا وشركاؤنا أنه بعد هذه الحوادث المذهلة في الأونروا، يجب استخلاص استنتاجات واضحة حتى يكون من الممكن استمرار المساعدات الإنسانية".