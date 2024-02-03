السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الألمانية: خطة إسرائيل لشن عمليات عسكرية في رفح ستودي بضحايا مدنيين

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم السبت، إن العمليات العسكرية في مدينة رفح، التي أعلن عنها وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، لن تكون مبررة وسيكون معظم الضحايا من الأطفال والنساء.

وحسب سبوتنيك، أوضحت بيربوك: "لقد شرحتُ وشركاؤنا الأمريكيون للحكومة الإسرائيلية منذ بعض الوقت أن سكان غزة لا يمكن أن يختفوا في الهواء. إن العمل في رفح، آخر مكان مزدحم، كما ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، سيكون ببساطة غير مبرر".

وأضافت بيربوك في مقابلة مع المجموعة الإعلامية "ريداكتيونسنيتزويرك دويتشلاند": "معظم الضحايا سيكونون من النساء والأطفال".

 

وأشارت بيربوك أيضًا إلى أنه من المستحيل في الوقت الحالي استبدال منظمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) على خلفية تحقيق في تورط موظفيها في هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث لا تستطيع المنظمات الأخرى تقديم المساعدة دون ضمانات أمنية من جيش الدفاع الإسرائيلي. يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء.

وتابعت بيربوك: "لقد أوضحنا للإسرائيليين أنا وشركاؤنا أنه بعد هذه الحوادث المذهلة في الأونروا، يجب استخلاص استنتاجات واضحة حتى يكون من الممكن استمرار المساعدات الإنسانية".

مواد متعلقة

الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بالسجن 7 سنوات

ارتفاع ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات في الفلبين إلى 14 قتيلا

روسيا تدين الغارات الجوية الأمريكية على العراق وسوريا

الخارجية العراقية تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية احتجاجا على هجمات بلاده

تونس تطلب 920 مليون دولار من المركزي لسداد ديون خارجية عاجلة

هزة أرضية بقوة 4.2 درجة يضرب محافظة دهوك شمالي العراق

مشروب يقضي على حرقة الفم من الأطعمة الحارة

الداخلية السعودية: ضبط 17 ألفا و896 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع
الجريدة الورقية