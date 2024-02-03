تحرير 140 محضرًا ضد منشآت غذائية مخالفة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أنه تم تحرير ١٤٠ محضر لمنشآت غذائية مخالفة، أثناء حملات إدارة مراقبة الأغذية على ٢٧٥ منشآه، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمواطنين.

قال الدكتور محمد شقوير، وكيل الوزارة، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بشن حملات تفتيشية ورقابية على ٢٧٥ منشأه، وتم سحب ١٤١ عينة للفحص لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتبين أن ١٥ منشأة دون ترخيص وتستوجب الغلق الفورى.

شدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف وإستمرار الحملات الرقابية لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كما أنه يتابع جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع التموين والصحة، فى الرقابة والتفتيش على المخابز والأسواق، لضبط المخلفات التموينية والصحية،

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها، ما بين نقص فى الوزن، مواصفات، تصرف، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، عدم نظافة.