لجان لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالفيوم

تواصل مديرية الطب البيطري بالفيوم تنفيذ أعمال الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل الماشية.

وكانت الحملة قد انطلقت 27 يناير الماضي، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا هاما من الأمن الغذائي المصري، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد الدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إلى أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، مناشدا مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل، وذلك مع انطلاق لجان التقصي بقرى مركزي الفيوم وسنورس، مع الاهتمام بالمناطق الحدودية مع المحافظات المجاورة لمتابعة الحالة الوبائية.

مدير الطب البيطري يتفقد لجان تحصين الماشية بمركزي سنورس والفيوم

وقام الدكتور زين العابدين علي مدير المديرية بالمرور على لجان التحصين لمتابعة سير العمل وذلك بناحية قرى مركز الفيوم ودعم الاطباء بلجان التحصين والعمل على إزالة اي معوقات قد تواجههم خلال سير عملية التحصين بالقرى، بالإضافة إلى متابعة أعمال الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين وصغار المربين بأهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والاستجابة لأعمال لجان التحصين المنتشرة في القرى والمراكز.

وضمن فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الاغنام، تم تنفيذ عدة ندوات إرشادية للتوعية قام بها اطباء إدارة الارشاد البيطري بالمديرية، من خلال عمل إرشاد ميداني لتوعية المربين بأهمية التحصين والتعاون مع الحملة القومية والتوعية بالخسائر الاقتصادية لعدم الاستجابة للتحصين وكذا أهمية التامين على الماشية لخدمة المربين وحفاظاً على الثروة الحيوانية

وناشد مدير المديرية مربي الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، وكذا العمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة، والتى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية.