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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع طالب غرقا في مياه النيل بكفر الشيخ

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي طالب مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل ،و يقيم بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، بفرع رشيد لانزلاق قدميه أثناء غسله دراجته بالقرب من العبارة الكائنة في النيل بفوه.

مصرع طالب غرق في مياة النيل بكفر الشيخ 

كانت الاجهزة الامنية بكفر الشيخ ، تلقت إخطارا من غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بمصرع «ي. أ. إ»- 15 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية يقيم بمدينة فوه، غرقًا في مياه نهر النيل فرع رشيد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وبانتداب مفتش الصحة لمعرفة أسباب الوفاة تبين من تقرير الدكتور خالد مفتاح، مدير إدارة فوه الصحية، ومفتش الصحة أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق.

وكشفت التحقيقات الأولية لرجال الشرطة أن الطالب الغارق أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصية، وبحيازته دراجته قام بمحاولة غسلها في مياه نهر النيل فرع رشيد بالقرب من العبارة فانزلقت قدماه في المياه، ما أدى إلى مصرعه غرقًا في مياه النيل، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته، وحُرر بذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بالتصريح بدفن الجثة .

 

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