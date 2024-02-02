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السبت 03 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

واشنطن: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد لضمان أمن الشرق الأوسط

جيك سوليفان
جيك سوليفان

قال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان إن حل الدولتين هو المفتاح الوحيد لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط على المدى الطويل.


وأضاف سوليفان - فى مقابلة مع قناة (الحرة) الأمريكية - أن "المستقبل فى الشرق الأوسط الذى يجلب السلام والأمن للمنطقة ولإسرائيل يبدأ مع قيام الدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "حل الدولتين يجب أن يترافق مع ضمان أمن إسرائيل من خلال دمجها فى المنطقة إلى جانب جيرانها".


وأوضح سوليفان أن الولايات المتحدة عملت على هذا الهدف قبل أحداث 7 أكتوبر.
ولفت سوليفان إلى أن "الوصول لذلك يحتم علينا إنهاء الحرب فى غزة بطريقة تحمى أمن إسرائيل.. وهذا يبدأ بالوصول إلى صفقات الرهائن".


وشدد المسؤول الأمريكى على أن الولايات المتحدة تعمل على "دفع الدبلوماسية القوية المبدئية عبر العمل مع قطر ومصر وإسرائيل للتوصل لاتفاق يعيد الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات المسلحة فى غزة".


وتضغط واشنطن أيضا على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للخروج بخطة لإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة.

 

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