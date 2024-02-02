شب حريق هائل في سيارة محملة بالوقود على الطريق الزراعي السريع بنطاق مركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وذلك عقب انقلاب السيارة على جانب الطريق، حتى تمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة عليه، وإعادة تشغيل الطريق.

نشوب حريق في سيارة محملة بالوقود على الطريق الزراعي بكفر الدوار

وشهد الطريق الزراعي في محافظة البحيرة، حادث انقلاب سيارة محملة بالوقود على جانب طريق «القاهرة- الإسكندرية» الزراعي السريع، مما تسبب في اشتعال النيران بها عوتوقف الحركة المرورية عليه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، بوقوع حادث انقلاب سيارة «تنك» نقل محملة بالوقود واشتعال النيران بها على جانب طريق «القاهرة- الإسكندرية» بنطاق المركز.

تسبب الحادث في إصابة أحد الأشخاص وتم نقله إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الاسعافات الأولية اللازمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وكذلك سيارات اسعاف وااطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإزالة آثار الحريق وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق أمام السيارات مرة أخرى.

بسبب خلافات الجيرة.. القبض علي المتهمين بقتل جارهما بالدقهلية

وتمكن ضباط مباحث مركز منية النصر بالدقهلية ، من القبض على عامل مغسلة وتاجر تموينى، قتلا جارهما ميكانيكي جرارات زراعية، بعدما سددا له طعنة في الصدر أودت بحياته بقرية برمبال القديمة دائرة المركز، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعميد كريم حمدى مأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول شاب يدعى «إسلام محمد على كريم الدين»، يبلغ من العمر 38 سنة، ميكانيكي جرارات زراعية، مقيم بقرية برمبال القديمة، جثة هامدة بها جرح طعني في الصدر من الناحية اليسرى، ادعاء تعدٍ من آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أهلية المتوفى، اتهموا كل من" “محمد.ال.ع” 40 سنة، عامل بمغسلة، و"عماد.ح.ال.ع" 44 سنة، صاحب محل تموين، مقيمان بذات القرية، بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر من ضبط المتهمين، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزى وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.