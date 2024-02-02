أمرت نيابة شبين القناطر، بالتصريح بدفن جثة شخص صدمه قطار أسفل عجلات قطار بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

التصريح بدفن جثة شخص صدمه قطار شبين القناطر

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود إشارة بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص وأسفر عن وفاته، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم نقل الجثة الى المستشفى.

فيما تبين من التحريات الأولية، ورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص على طريق خط السكة الحديد بين طحانوب وكفر طحا بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أنه أثناء عبور شخص مزلقان السكك الحديدية، من مكان غير مخصص للمشاة، صدمه قطار وتوفى فى الحال، فتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل جثة المتوفى إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

ماعملتش حاجة.. ماتت لوحدها.. المتهمة بقتل سيدة عجوز مهشمة الرأس ب15 مايو

وفي واقعة اخري ؛ تباشر نيابة مايو والتبين ، تحريات مباحث القاهرة، بشأن غموض لغز مقتل سيدة عجوز مهشمة الرأس في منطقة 15 مايو بالقاهرة.

وتبين من التحريات الاولية ؛ أن المجني عليها كانت تفض مشاجرة بين سيدتين من جيرانها، فتحول الشجار معها، وتلقت ضربة على رأسها أردتها قتيلة، نظرًا لحالتها المرضية.

وأضافت تحريات مباحث القاهرة بعد القبض على السيدة المتهمة بقتل العجوز"أنكرت المتهمة أنها قامت بالتعدي عليها وقالت؛ “مضربتهاش.. هي وقعت لوحدها”.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من إدارة شرطة النجدة، باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيلة مهشمة الرأس نتيجة مشاجرة نشبت بين «حسنية يوسف» في الخمسينيات من العمر، وجارتها، حيث اعتدت خلالها الأخيرة عليها بالضرب على رأس المجني عليها فأردتها قتيلة نظرًا لحالتها المرضية.

وبتقنين الإجراءات، ألقى ضباط المباحث القبض على المشكو في حقها والتي أنكرت ارتكاب الجريمة؛ “ماعملتش حاجة.. ماتت لوحدها”، ليتم حجزها على ذمة التحقيقات.

وأودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير وافٍ بأسباب الوفاة.