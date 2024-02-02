ندوات ثقافية عن إنجازات الدولة المصرية بـالمنيا

نظم قصر ثقافة المنيا ، لقاءا بعنوان "إنجازات الدولة خلال السنوات الأخيرة" بمديرية الشباب والرياضة ، ضمن الفعاليات التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برامج وزارة الثقافة.

استهل اللقاء دكتور مندي عكاشة مدير عام الشباب والرياضة بالمنيا ، بحديث عن الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة ، وجعلتها تستعيد مكانتها على المشهد الدولي ، كما تحدث عن المشروعات التنموية بمحافظة المنيا ، والتي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في جميع الخدمات ، ومنها المبادرة الرئاسية"حياة كريمة".

وأضاف "عكاشة" أن المحافظة شهدت عدة مشروعات من أهمها تطوير مراكز شباب، وإقامة العديد من الملتقيات التوظيفية ، هذا بالإضافة إلى الورش التدريبية في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا ، والتي استفاد منها ما يقرب من نصف مليون شاب وفتاة، كما حصلت المحافظة على الكثير من المراكز منها المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة "الابتكار والإبداع الإعلامي".

وحصد المراكز الأولى فى مشروع "المصريون يتعلمون" لمحو الأمية على مستوى الجمهورية، وأكثر من ٥٠٠ ميدالية فى البطولات المختلفة، واختتم حديثه مؤكدا على قدرة المصريين على تحقيق الإنجازات ، والتي تسهم في استكمال مسيرة البناء والتنمية حفاظا على الوطن.

من ناحيته تناول دكتور محمد البدري أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة المنيا ، موقع مصر الجغرافي ، ومدى تأثيرها وتأثرها بالأحداث والتحديات العالمية الكبرى ، مستعرضا ذلك بالخرائط على شاشات العرض .

وأشار، أن الدولة المصرية تتمتع بموارد بشرية وطبيعية هائلة ، يجب استغلالها بشكل إيجابي إلى جانب الإهتمام بمشروعات البنية التحتية ، من أجل مستقبل أفضل ، وتجاوز الأزمات والتحديات كافة، واختتم البدري اللقاء ، والذي أقيم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة.

بفتح باب المناقشة مع الحضور ، والتي دارت حول دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية ، أوضح خلالها "البدري" كيفية تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، مشيرا ، إلى ضرورة الإهتمام بالتعليم التقني والصناعي ، وتوجيه الطاقات نحو الإنتاج الزراعي والصناعي ، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية ، ونخبة من المثقفين والإعلاميين.