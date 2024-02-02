 زراعة البحيرة تنظم لقاء مع صغار مزارعى القمح بايتاى البارود

نظمت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة وحضور المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة " لقاء مع صغار المزارعين " بقرية إمليط بمركز إيتاى البارود للتوعية بأهمية محصول القمح والتعريف بالمبادرة " وذلك في إطار مبادرة " إزرع " لتنمية صغار المزارعين بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والهيئة القبطية الإنجيلية ، وبحضور المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى ، ومندوبى التحالف الوطنى للعمل الاهلى بالبحيرة

وتم خلال هذا اللقاء التعريف بمبادرة إزرع (المرحلة الثانية) وتوعية وتعريف المزارعين بالتوصيات الفنية لمحصول القمح خلال المرحلة الحالية من عمر النبات في إطار من المشاركة وتبادل الخبرات، وكذلك تم تفقد أحد حقول القمح التابعة للمبادرة

أكد المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة ،أنه تم التحدث مع المزارعين المشاركين والغير مشاركين في المبادرة عن أهمية التوسع في المبادرة في العام القادم وتوضيح دورها ومدى الإستفادة منها

و أشار المهندس أيمن عاشور عبد العال مدير عام الإرشاد الزراعى ، إلى الدور الكبير الذى تقوم به المبادرة والإرشاد الزراعى لدعم المزارعين حيث أوضح أنه خلال هذا اللقاء مع المزارعين تم توعيتهم بمظاهر الإصابة بدودة الحشد الخريفية ومكافحتها والمعاملات الزراعية في هذه المرحلة وكذلك المراحل القادمة من نبات القمح

وكان قد شارك في فعاليات اللقاء كل من ريمون رفعت نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالوجه البحرى ، و رفعت ثابت منسق تنموى ومسئول مبادرة إزرع بالبحيرة ، وفريق المبادرة ، والمهندس شعبان عبد العاطى مدير الإدارة الزراعية بإيتاى البارود ، والمهندس شريف العريان إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية ، والمهندس عماد جلال رئيس قسم الإرشاد بإيتاى البارود وجهاز الإرشاد الزراعى وبعض مزارعى القمح